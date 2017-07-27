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Başkan Yağcı'nın Ankara temasları



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Ankara'da bulunduğu bir takım ziyaretlerde Bilecik'te yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ankara temasları kapsamında Bilecik'te çalışmalarını sürdüren bazı şirket sahipleri ile bir araya gelen Başkan Selim Yağcı, çalışmalara ilişkin olarak görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Ankara Bilecikliler Derneği 2'inci Başkanı Mehmet İrmeşe'yi ziyaret eden Yağcı, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ardından Başkan Selim Yağcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretler hakkında değerlendirme yapan Başkan Yağcı, "Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'imizi değişik platformlarda temsil ettiğimiz gibi belirli dönemlerde hükümetimiz ve devlet büyüklerimiz ile bir araya geliyoruz. Bugün de Ankara temaslarımız kapsamında birçok değerli isim ile bir araya geldik. Gerçekleştirdiğimiz toplantı ve ziyaretlerde şehrimiz ve belediye çalışmalarımız hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bu anlamda yetkili bakanlıklarda şehrimize yeni yatırımların yapılması noktasında çaba gösteriyoruz" dedi.

Öte yandan Başkan Yağcı ziyaretlerinde, üzerinde Osmanlı Arması bulunan tablolar hediye etti.

(DA-AS-Y)



27.07.2017 10:17:10 TSI

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