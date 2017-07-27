YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali vatandaşların sorunlarını dinledi

Vali vatandaşların sorunlarını dinledi



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan "Halkla Buluşma Günleri" kapsamında Naip Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek,vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Vali Ceylan "Halkla Buluşma Günleri" kapsamında Naip Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle halkının özellikle tarım ve ulaşım konularındaki sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Mehmet Ceylan, sıkıntıların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Ziyarette Vali Mehmet Ceylan'a, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Uğur Evcim ve diğer yetkililer eşlik etti.

(HLD-Y)



27.07.2017 10:21:45 TSI

NNNN

