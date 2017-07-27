Vali vatandaşların sorunlarını dinledi
(Fotoğraflı)
Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan "Halkla Buluşma Günleri" kapsamında Naip Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek,vatandaşların sıkıntılarını dinledi.
Vali Ceylan "Halkla Buluşma Günleri" kapsamında Naip Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle halkının özellikle tarım ve ulaşım konularındaki sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Mehmet Ceylan, sıkıntıların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Ziyarette Vali Mehmet Ceylan'a, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Uğur Evcim ve diğer yetkililer eşlik etti.
(HLD-Y)
27.07.2017 10:21:45 TSI
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