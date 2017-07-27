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Kazak Türkleri kaymakama "Çapan" giydirdi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu'nu ziyaret eden Kazak Türkleri Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleri Kaymakam Çelenkoğlu'na "Çapan" giydirildi.

Salihli Kazak Türkleri Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleri, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Çelenkoğlu'na dernek hakkında bilgiler aktaran Derken Başkanı Şükrü Ali Eren, 1950 yılında Çin'in baskısından kurtulmak için Türkiye'ye göç eden Kazak Türkleri'nin bir bölümünün Salihli'nin Kurtuluş Mahallesi'ne yerleştirildiğini söyledi. Eren, Kazak Türkleri kültürünü yaşatmak adına Salihli Kazak Türkleri Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği'ni kurduklarını ifade etti. Kazak Türkleri Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Eren, ziyaret anısına Kaymakam Çelenkoğlu'na Kazak Milli Giysisi "Çapan" giydirdi. Kaymakam Çelenkoğlu da ziyaretlerinden dolayı Salihli Kazak Türkleri Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği üyelerine teşekkür etti.

(BA-AY-Y)



27.07.2017 10:22:04 TSI

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