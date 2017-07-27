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Vali Elban belediye ve belde başkanlarıyla bir araya geldi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 10:36
Vali Elban belediye ve belde başkanlarıyla bir araya geldi
Vali Elban belediye ve belde başkanlarıyla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Abdullah Söylemez
AĞRI (İHA) - Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, ilçe ve belde belediye başkanları ile toplantı yaptı.
Polis evinde düzenlenen toplantıya Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir, Dedeli Belde Belediye Başkanı Veysi Durak, Yayladüzü Belde Belediye Başkanı Selahattin Aysu, Yücekapı Belde Belediye Başkanı İlhami Zeyrek ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız katıldı.
Daha önce uzun yıllar Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde çeşitli kademelerde görev yapmış olan Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, İl, ilçe ve belde belediye başkanları ile aylık toplantılar yaparak, belediyelerin çalışmaları hakkında bilgi alışverişi ve koordinasyon konularının ele alınacağını söyledi.
Ağrıda çalışma sezonunun kış şartlarından dolayı kısa sürdüğünü belirten Elban, "Bu kısa çalışma sezonunu doğru değerlendirmek için iyi bir planlamanın yapılması gerekiyor. Bunun için de kış aylarında hem projelerin hem de ihalelerin hazır etmek, çalışma mevsiminde de zaman kaybetmeden işe koyulmak lazım. Başkanlarımızla bu konularda işbirliği içerisinde hareket ederek, belediyeler arasında yardımlaşma ve koordinasyonu sağlamaya çalışacağız" ifadelerinde bulundu.
Hâlihazırda devam eden ve proje halinde olan belediye çalışmalarının ele alındığı toplantının ikincisi Ağustos ayında Taşlıçay ilçesinde yapılacak.
(AS-AA-Y)

27.07.2017 10:39:14 TSI
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