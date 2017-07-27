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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş Söğüt'te incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bilecik'in Söğüt İlçesi'nde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım ile Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçenin 2016-2017 Eğitim- Öğretim yılındaki eğitim ve başarı durumu, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı hazırlıkları ile ilgili görüş alışverişinde bulunularak, binaların bakım, onarım çalışmaları ve yatırımlar gözden geçirildi.

Durmuş, Şube Müdürleri Turan İpşiroğlu, Cuma İvrendi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım ile okul ve pansiyon binalarının inşaat, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Bu kapsamda Ayşe Küflü İlkokulu, Çaltı Ortaokulu ve 75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu ziyaret edildi. Okul müdürlerinden ve yetkililerden bilgi alınarak, yapılan çalışmalarla binaların yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirileceği belirtildi.

(DA-AS-Y)



27.07.2017 10:39:35 TSI

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