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Mersin'in milletvekili sayısı 13'e yükseldi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 10:38
Mersin'in milletvekili sayısı 13'e yükseldi

MERSİN (İHA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Anayasa değişikliği ile milletvekili sayısının 600'e çıkarılması üzerine, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren kararla Mersin'in 11 olan milletvekili sayısı 13'e yükseldi.
6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde, illerin 600 milletvekili üzerinden çıkaracakları milletvekili ve seçim çevresi sayıları yeniden belirlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan YSK kararına göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2016 nüfus verileri esas alınarak, Mersin'in halen 11 olan milletvekili sayısı, iki milletvekili artarak 13'e yükseldi.
(KYM-Y)

27.07.2017 10:40:05 TSI
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