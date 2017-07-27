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Başarılılar Erciyes Üniversitesinden

27 Temmuz 2017 Perşembe, 10:42
Başarılılar Erciyes Üniversitesinden
Başarılılar Erciyes Üniversitesinden
- ERÜ mezunları Türkiye'yi yönetiyor

(Fotoğraflı)

Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Türkiye'de çeşitli kurum ve kuruluşlarda yöneticilik kademesinde bulunan mezunlarını afişlere taşıdı.
26 Temmuz'da sona erecek olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) tercih başvurularının devam ettiği şu günlerde, üniversiteler iyi öğrencileri bünyesine dahil etmek için çok sayıda çalışma yapıyor. Erciyes Üniversitesi de, LYS tercihi yapacak başarılı öğrencilere, başarılı mezunlarını afişlere taşıyarak çağrıda bulundu.
Belediye başkanı, rektör, milletvekili
Afişlerde yer alan, Türkiye'nin çeşitli kurum ve kuruluşlarında yöneticilik kademesinde bulunan isimlerden bazıları şunlar:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü (1984); Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Tıp Fakültesi-İhtisas; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1997); Beydağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü (2013); KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1986); Doç. Dr. Şahin Güven Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Yüksek Lisans, 1996), Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Doktora, 2004); Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD İhtisas (1993); Doç. Dr. 25-26. dönem MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü (1995); Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Prof. Dr. Murat Türk, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü (1993); 23. dönem Yozgat Milletvekili Dr. Osman Coşkun Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği; 25. dönem Kayseri Miletvekili Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1983); 25-26. dönem Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker Tıp Fakültesi (1998).
(SK)

27.07.2017 10:44:24 TSI
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