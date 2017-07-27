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Altıntaş Nilüfer Deresi'nde ıslah çalışmaları



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Nilüfer deresinin ıslah çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Ferit Karabulut, yaptığı açıklamada, ''Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan desdinasyon çalışması için her birimden yetkili görevliler İlçemize geldiler. Sayın Kaymakamımız ile beraber genel değerlendirme yaptık. Bölgeye ıslah çalışmalarını müteakip kamelyalar, mesire alanları ve peyzaj çalışmaları yapılmasını kararlaştırdık. Kültür ve Turizm Bakanlığı birim yetkilileriyle proje üzerinde gerekli çalışmaları yapıp Nilüfer deresinde incelemelerde bulunduk. Altıntaş İlçemiz için bu proje hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı. (YD-EFE)



27.07.2017 10:49:40 TSI

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