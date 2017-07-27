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Av sezonu 18 Ağustos'ta başlıyor



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'da Merkez Av Komisyonu kararları gereğince 2017-2018 yılı av sezonu 18 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi Müdürlüğünce, 2017-2018 Merkez Av Komisyonu kararları ile av sezonunun Ege Bölgesi için Bıldırcın, Üveyik, Yaban Domuzu, Alakarga, Küçük karga, Ekin kargası, Leş kargası ve Saksağan ile 18 Ağustos 2017 tarihinden itibaren başlayacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi Müdürlüğü yetkilileri, "Av sezonları, yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak Merkez Av Komisyonu kararlarınca belirlenmektedir. Bu çerçevede 2017-2018 Merkez Av Komisyonu Kararları ile Av Sezonu Ege Bölgesi için Bıldırcın, Üveyik, Yaban Domuzu, Alakarga, Küçük karga, Ekin kargası, Leş kargası ve Saksağan ile 18 Ağustos 2017 tarihinden itibaren başlayacaktır. Aydın Şube Müdürlüğümüz ve Nazilli DKMP Şefliği Av Koruma ekipleri av sezonundan önce yapılan yasa dışı avcılığı önlemek üzere avlaklarda Koruma Kontrol faaliyetlerini sürdürmektedirler. Avlanma sezonundan önce yasa dışı av yaptığı tespit edilenler hakkında idari işlem tesis edilecektir" denildi.

(OD-MB-Y)



27.07.2017 10:53:10 TSI

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