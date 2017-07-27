Büyükşehir satrançta süper lige yükseldi
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BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç Takımı Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ne yükseldi.
Kadrosunun büyük çoğunluğu Bursalı sporculardan oluşan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç Takımı altyapıya verdiği önemin karşılığını almaya devam ediyor. Konya'da 24 takım ve 337 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 2017 Satranç Birinci Ligi müsabakalarında oynadığı 9 maçtan 7'sini kazanma başarısını gösteren yeşil-beyazlılar topladığı 14 puanla averajla İzmir ekibi Rota Koleji'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
Bu sonuçla 2017-2018 sezonu Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde mücadele edecek tek Bursa takımı olma başarısını gösteren Büyükşehir ekibinde Mircea Emilian Parligras ve Evgeny Shtembuliak altın madalyanın sahibi oldu.
(AÇ)
27.07.2017 10:53:24 TSI
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