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Umur Aybey'den bronz madalya



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün milli güreşçisi Umur Aybey, Bosna Hersek'te düzenlenen Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli formayla bronz madalyanın sahibi oldu.

24 Temmuz'da başlayan ve 30 Temmuz'a kadar devam edecek olan turnuvada 69 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Umur Aybey, repesaj maçında karşılaştığı Belaruslu rakibi Robert Fıodarau'yu 5-2 devirdi. Üçüncülük maçında da Azerbaycanlı rakibini Daud Ibragımov'da 5-4 yenen Aybey, Avrupa üçüncüsü oldu.

(AÇ)



27.07.2017 10:56:57 TSI

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