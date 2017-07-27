Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek: Hepimiz kardeşiz
(Fotoğraflı)
Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesi, Akçaalan Mahallesinde, "Karadonlu Can Baba Kültür Etkinliği" düzenlendi.
Akçaalan Karadonlu Can Baba Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin bu yıl 9. organize ettiği etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı.
Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, Akçaalan'da yaşayan vatandaşların yıllardır sevgi, dayanışma, birlik beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde yaşadığını söyleyerek, "Barış ve kardeşliğin kaynağı olarak bilinen bu güzel insanlar, kuşaktan kuşağa iftiharla anlatılmaya devam edilecektir" dedi.
Etkinlik, Karadonlu Can Baba'nın yaşam öyküsünün anlatılması, halk ozanlarınca türküler söylenmesi, davetlilere kavurma, pilav, helva ve ayran ikram edilmesiyle sona erdi. (YD-EFE)
27.07.2017 10:58:04 TSI
NNNN