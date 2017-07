YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek: Hepimiz kardeşiz

Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesi, Akçaalan Mahallesinde, "Karadonlu Can Baba Kültür Etkinliği" düzenlendi.

Akçaalan Karadonlu Can Baba Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin bu yıl 9. organize ettiği etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı.

Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, Akçaalan'da yaşayan vatandaşların yıllardır sevgi, dayanışma, birlik beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde yaşadığını söyleyerek, "Barış ve kardeşliğin kaynağı olarak bilinen bu güzel insanlar, kuşaktan kuşağa iftiharla anlatılmaya devam edilecektir" dedi.

Etkinlik, Karadonlu Can Baba'nın yaşam öyküsünün anlatılması, halk ozanlarınca türküler söylenmesi, davetlilere kavurma, pilav, helva ve ayran ikram edilmesiyle sona erdi. (YD-EFE)



27.07.2017 10:58:04 TSI

