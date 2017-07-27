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Asimder'den Milli Eğitim Müdürü Aydoğdu'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER), Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey yönetim kurulu üyeleri Nazım Karadağ, Şeref Iğdır, Hüseyin Kesemen, Kahraman Padır, Muharrem Yavçin, Erhan Hacıkasımoğlu, Hangül Yıldız ve Zakir Arı ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aydoğdu'yu makamında ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Derneğin kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, önümüzdeki eğitim öğretim yılı içerisinde okullarda Ermeni çetelerinin bu bölgede yaptıkları katliamlarla ilgili ve Ermenilerin sözde soykırım iddialarının gerçek dışı olduğunu öğrencilere anlatmak amacıyla dernek olarak sinevizyon eşliğinde konferans vermek istediklerini belirtti.

Gülbey, "Ermenilerin Iğdır ve çevresinde yaptığı katliamları yetişen yeni nesillere anlatmak gerekiyor. Bu çerçevede biz dernek olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışma yapmayı programımıza aldık. Öğrencilere vereceğimiz kapsamlı konferans ile Ermenilerin gerçek yüzünü anlatmayı hedefliyoruz. Ayrıca sizden bir isteğimiz ise tarih öğretmenleri öncülüğünde, öğrencileri Ermeni çetelerinin katlettiği Müslüman Türkler Anıt ve Müzesi (Kılıçlar anıtı) hakkında ayda birde olsa ders verilmesini önermek istiyoruz" dedi.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aydoğdu ise, kurum olarak üzerlerine görev düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti. Aydoğdu, "dernek çalışmalarınızı yakından takip ediyor ve sizlere başarılı çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Tarihimizi iyi bilmeliyiz. Bizler Türk milleti olarak geçmişi çabuk unutan bir milletiz. Ama tarihi gerçekleri de gençlerimize en iyi şekilde öğretmeliyiz. Valiliğimizin uygun göreceği bir şekilde okullarımızda istediğiniz programları yapabilirsiniz. Bizlerde destekleriz" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aydoğdu'ya Türk  Azerbaycan bayrakları ile dernek flaması bulunan masa bayrağı ve Ermeni çetelerinin bölgede yaptığı katliamları içeren tarih kitapları hediye etti.

(ET-Y)



27.07.2017 11:13:06 TSI

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