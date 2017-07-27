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SBŞT'de hedef 100 bin seyirci

- Yeni sezona hazırlanan Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatroları bu yıl perdelerini 11 Ekim'de açacak



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ADANA (İHA) - Geçen sezon çocuk ve yetişkin oyunlarında toplam 80 bin seyirciyi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki tiyatro salonlarında ağırlayan Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatroları (SBŞT) bu yıl perdelerini 11 Ekim'de açacak. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan tiyatro ekibi ilk olarak "Hangi karını seçeceksin" isimli komedi oyunu ile seyircisinin karşısında olacak.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hazırlıklarını sürdüren tiyatro ekibini ziyaret ederek yeni sezonda başarılar diledi. SBŞT'nin gerek Adana içi gerekse şehirlerarası ve yurt dışı turnelerinde Adana'yı başarı ile temsil ettiğini belirten Başkan Karalar, Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yaptığı başarılı çalışmalar ile Adana'nın tiyatro alanındaki iftiharı olduğunu söyledi. SBŞT'nin önemli sanatçıları bünyesinden çıkardığına dikkat çeken Başkan Karalar, bugün SBŞT içerisinde bulunan her oyuncunun özel olduğunu söyledi.

Ayın zamanda Adana Tiyatrocular Derneği Başkanı olan Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genele Sanat Yönetmeni Tamer Gözüdeli, geçen sezon 80 bin tiyatroseveri Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi salonlarında ağırladıklarını belirtti ve bu yılki hedeflerinin 100 bin seyirciyi aşmak olduğunu söyledi. Gözüdeli, "Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın göreve gelmesi ile birlikte Seyhan, adeta kültür ve sanat kenti oldu. Sanata ve sanatçıya verdiği değerden dolayı sadece Adanalıların değil Türkiye'nin takdirini toplayan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın desteği ile 2016-2017 sezonunda 80 bin seyirci sayısına ulaştık Başkan Karalar'ın desteği ile 11 Ekim'de açılacak sezon ile birlikte 2017-2018 sezonunda 100 bin seyirci sayısını aşmayı hedefledik" şeklinde konuştu.

(ELF-Y)



27.07.2017 11:19:22 TSI

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