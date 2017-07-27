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Ayanis Kalesi'nde kazı çalışmaları başlatıldı



(Fotoğraflı)



Şükrü Akyüz

VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Ayanis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek, kazı ekibinden bilgiler aldı.

Her sezon olduğu gibi bu yıl da Ayanis Kalesi'ndeki kazı ve onarım çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle 16 Temmuz itibariyle başlamıştır. Ağustos ayı içerisinde de devam edecek kazı çalışmaları, Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığında yürütülüyor.

Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim bir tepe üzerine yaptırılan 2700 yıllık Ayanis Kalesi'ni ziyaret etti. Prof. Dr. Mehmet Işıklı ve ekibi, Kaymakam Uçar'a Ayanis Kalesi kazıları hakkında bilgiler verildi. Işıklı, bugüne kadar Van ilindeki yöneticiler ve kurumlardan ilgi ve destek gördüklerini belirterek, özellikle önümüzdeki sezonlarda Ayanis Urartu Kalesi'nin bir ören yeri statüsüne kavuşabilmesi için kazı çalışmalarının yanı sıra koruma ve onarım çalışmalarının önemine değindi. Van'daki kurum ve kuruluşlardan daha fazla desteğin alınması yönünde temennilerde bulunan Prof. Dr. Işıklı, geçen sezon Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe'nin destekleriyle yaklaşık 20 yıldır hayata geçirilmesi planlanan tapınak çatı projesinin hayata geçirildiğini ve desteklerinden dolayı Özgökçe'ye teşekkür etti.

(MSA-Y)



27.07.2017 11:21:39 TSI

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