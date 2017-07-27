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Bilecik'te karabuğdayın hasadı yapılmaya başlandı



(Fotoğraflı)



Arslan Altındiş

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te "Kadın ve Aileleri ile Güvenli Tarım ve Sağlıklı Beslenme Projesi" kapsamında ekilen yapılan karabuğdayın hasadı yapılmaya başlandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Beşevler köyü Aktaş Mahallesinde "Kadın Çiftçiler ve Aileleri ile Güvenli Tarım ve Sağlıklı Beslenme" projesi kapsamında ekimi yapılan karabuğdayın hasat şenliği gerçekleştirildi. Yapılan programa Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman, Karabuğday Yetiştiricileri ve Sağlıklı Yaşam Derneği (KARSADER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje Koordinatörü Yasemin Sürmeli, Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) Müdürü Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, kurum müdürleri ve sayıda çiftçi katıldı.

Karabuğday Yetiştiricileri ve Sağlıklı Yaşam Derneği (KARSADER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje Koordinatörü Yasemin Sürmeli yaptığı konuşmada, karabuğday üretiminin Türkiye'de yaygınlaşması, benimsenmesi ve kadın çiftçilerin gelir düzeylerinin artırılmasını amaçladıklarını belirterek karabuğday üretiminde ilk hasadı almanın haklı gururunu da yaşadıklarını söyledi.

Ardından sırasıyla protokol üyelerinin konuşmasının ardından halk oyunları gösterilerinin ardından karabuğday ürününden yapılan yiyeceklerden davetlilere ikram edildi.

(CKT-AS-Y)



27.07.2017 11:22:20 TSI

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