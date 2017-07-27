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Derya Uluğ Kütahyalılar'ı coşturdu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Belediye tarafından düzenlenen Kütahya Fuarı'nın 43'üncü yılı etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Kütahyalılar ile buluştu.

Derya Uluğ, Fuar alanında hayranlarının yoğun tezahüratları ve sevgi gösterileri arasında sahneye çıktı. Şarkıcı meşhur şarkılarını ve sevilen parçaları hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Kütahyalılar konsere yoğun ilgi gösterdi.

Simge Sağın konseriyle başlayan İlyas Yalçıntaş, ve Tuğba Yurt konseri ile devam eden Kütahya Fuarı 43. yılı etkinlikleri bu hafta Derya Uluğ konseriyle devam etti. Ünlü sanatçıların konser vereceği Kütahya Fuarında yarın Ferman Toprak sahne alacak.

Konser sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, Derya Uluğ'a günün anısına çini tabak hediye etti. (EFE)



27.07.2017 11:22:52 TSI

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