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Yunus Emre Ülkü Ocağı şehit ve gazi ailelerini ağırladı



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı, şehit ve gazi ailelerini ağırladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Hacı Şahin ve yönetimi, şehit ve gazi aileleri ile birlikte Yunus Emre Ülkü Ocağı'na ziyarette bulundu. Ziyaretten dolayı çok memnun kaldıklarını belirten Yunus Emre Ülkü Ocağı Başkanı Ahmet Biricik, şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerin devam edeceğini belirtti. Ziyaretten dolayı misafirlerine teşekkür eden Başkan Biricik, "Bizler için ayrı bir yeri bulunan şehit annelerimiz ve gazilerimizin ocağımıza yapmış oldukları ziyaret bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bizlere şehitlerimizin emaneti olan annelerimizin ve gazilerimizin bizleri evlatları, kardeşleri yerine koyduklarını belirtmeleri bizleri gururlandırmıştır. Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı olarak şehit aileleri ve gazilerimize yönelik yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz devam edecektir. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Hacı Şahin ve yönetimine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Karşılıklı hediyeleşmenin ardından ziyaret son buldu.

(MSY-AS-Y)



27.07.2017 11:27:45 TSI

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