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Başkan Kalır'dan Muş Belediyesine destek çağrısı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA)  Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, altyapı çalışmalarının kent için önemli olduğuna vurgu yaparak, bu süreçte Muş Belediyesine destek verilmesi çağrısında bulundu.

Muş Belediyesi tarafından yürütülen içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu yenileme çalışmaları son hız devam ederken, sivil toplum kuruluşlarından çalışmalara destek geldi. Sendika binasında basın toplantısı düzenleyen Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Yaşar Kalır, altyapı çalışmalarının zor ve sıkıntılı olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları sağduyuya davet etti. Kentin en büyük sorunlarından birinin çözüme kavuşturulduğunu belirten Başkan Kalır, "Yıllarca ilimizin altyapı sorununun olduğunu dile getirerek sitemlerde bulunduk. Altyapı, bir şehrin olmazsa olmazıdır. Yapımına karar verilen ve uzun süre üzerinde çalışılan altyapı projesinin başlaması vatandaş olarak, sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Kazı ve döşeme çalışmalarının yapılması ile normal yaşantımızda değişiklik olacağının bilinci içerisindeydik. Bu süreçte trafik normal seyrinde olmayabilir, cadde ve sokaklar toz duman içinde olabilir, ana ve ara caddelerin tamamında kazı olacağı için yollar tahrip olabilir. Aynı şekilde proje kapsamında su depoları da yenilendiği için zaman zaman su kesintisi de yaşayabiliriz. Dolayısıyla halk olarak bu süreçte destek verip, yöneticilerimizin moral ve motivasyonlarını sağlamalıyız. Bizler, bu zorluklara katlanarak sonrasında şehrimizin derin bir nefes alacağına, daha modern bir görünüme kavuşacağına inanıyoruz" dedi.

Şehre yapılan yatırımları yakından takip ettiklerini kaydeden Kalır, "Hizmet-İş Sendikası olarak sorumluluklarımızı yerine getirmenin gayretindeyiz. Çalışan kardeşlerimizin sosyal haklarını koruma ve savunmanın yanı sıra ilimizin eksik ve aksaklıklarının da telafisi için kurumlarımıza önerilerimizi sunuyoruz. Dolayısıyla bu memleket için yapılan en küçük bir hizmet bizim için çok önemlidir. Altyapının yetersizliği yıllarca bizleri muzdarip ettiği için şu an bu sorunun ortadan kaldırılıyor olması önemli bir gelişmedir. Vatandaşlarımızın bu süreçte yaşanan sıkıntılara göğüs germesi gerekir. Elbirliği ile üstesinden gelebileceğimiz bir çalışma yapılıyor. Onun için destek verelim ve hep beraber kazanalım. Yaşanılabilir bir Muş'un inşası için biz de katkıda bulunalım. Birçok riski göze alarak ilimizin yüz yıllık sorununu çözüme kavuşturmak için gece gündüz mücadele eden başta Belediye Başkanımız Sayın Feyat Asya ve fedakar ekibine teşekkür eder, daha nice güzel hizmetler sunmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.

(NA-MSA-Y)



27.07.2017 11:31:13 TSI

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