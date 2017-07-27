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Mardin'de hastane personellerine işaret dili eğitimi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 11:36
Mardin'de hastane personellerine işaret dili eğitimi
Mardin'de hastane personellerine işaret dili eğitimi

(Fotoğraflı)

Beril Solmuşgül
MARDİN (İHA) - Mardin'de devlet hastanelerinin personellerine işaret dili eğitimi verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan personeller işitme engellilerin sesi olacak.
Mardin'de, işitme engellilerin sağlık sorunlarına daha iyi cevap verilebilmesi amacıyla devlet hastanelerinde görevli 20 sağlık çalışanına işaret dili eğitimi verildi. Eğitimlerini tamamlayan personeller sertifikalarının verilmesi için tören düzenlendi. Törene, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Acun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Mehtap Bingül ve hastane yöneticileri ile personeller katıldı. Törende konuşan Başhekim Acun, işaret dilini bilmemenin büyük bir eksiklik olduğunu belirterek, "Elimizden geldiği kadar bir şeyler öğrendik. Bu eğitim bizlere hastalar ile diyalogumuz da büyük katkı sunacaktır" dedi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Mehtap Bingül ise, eğitimlere Mardin Devlet Hastanesi ve ilçe hastanelerinden başladıklarını belirterek, "En iyi iletişimin sağlıkta olması gerektiğini düşünüyoruz. Sağlıklı bir iletişim için engelleri sağlıkta kaldırmak istedik. Engelsiz bir Mardin için böyle bir çalışma yaptık" diye konuştu.
Konuşmaların ardından sağlık personellerine sertifikaları verildi.
(BS-MP-Y)

27.07.2017 11:37:49 TSI
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