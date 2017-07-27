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Konyaaltı Barınağına altı ayda bin 256 ziyaretçi



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ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, bu yılın ilk altı ayında bin 256 ziyaretçi ağırladı. Sahiplendirme programı ile 383 sokak hayvanını yeni ailelerine teslim etti.

Konyaaltı Belediyesi sokakta başıboş bir şekilde yaşayan köpek ve kedilere sahip çıkıyor. Sağlık taraması ile birlikte tedavilerini yapıyor. Sahiplendirme programıyla da yeni sıcak yuvalar buluyor. Her yıl yüzlerce sokak hayvanını sağlık kontrolünden geçiren ve rehabilite eden Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yılın ilk altı ayında 850 köpek ve 703 kedi sağlık taramasından geçirildi. 970 hayvan kısırlaştırıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sahiplendirme programıyla öncelikli olarak hayvanları sevdirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bunun için de okullardan öğrenci gruplarını Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ziyaretçi olarak kabul ettiklerini dile getiren Böcek, öğrencilerin burada küçük dostlarıyla gün boyu keyifli zaman geçirdiklerini onları tanıyarak sevmeyi öğrendiklerini bildirdi.

Bu yılın ilk 6 ayında 16 okul ve 2 hayvan sever derneğinden toplam bin 256 ziyaretçiyi Barınakta ağırladıklarını ifade eden Başkan Böcek, geçtiğimiz yıla oranla öğrenci ziyaretçi sayısının yüzde 150 arttığını kaydetti. Ziyaretçi sayısını, hayvan sevgisini aşılamak adına son derece önemli bulduklarını dile getiren Başkan Böcek, bu yılın ilk altı ayında 383 sokak hayvanını yeni sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.

(SÇ-SÇ-Y)



27.07.2017 11:50:43 TSI

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