Vali Ahmet H. Nayir: Cumhurbaşkanımızın muhtarlara verdiği önem bizlere örnek oldu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, Merkez ilçe köy muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunları ve talepleri birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor.

Vali Ahmet H. Nayir başkanlığında, Kütahya İl Özel İdaresi Meclis Salonundaki toplantıya Kütahya Vali Yardımcısı Arif Yalçın, İl Jandarma Komutanı Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, ilgili daire müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Vali Nayir, "Bizler merkezi yönetimlerin temsilcileriyiz. Her bir bakanlık ilimizde ayrı ayrı teşkilatlarını oluşturmuş. Sağlık, kültür, aklınıza gelebilecek bütün alt yapı hizmetleriyle ilgili bunların hepsinde tek hedefimiz, tek gayemiz var; İnsanımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri, en hızlı, en etkili şekilde yerine getirip o konuda bize düşen görevi eksiksiz olarak yapmak. Çoğu zaman bu çalışma içerisinde olduğumuz zamanlar hangi etkiye, hangi memnuniyet derecesine ulaşmışız bunu anlamakta zorlanıyoruz. Biz talep edilen bir şeyi yaptığımızda memnuniyet derecisini ancak muhtarlarımız vasıtasıyla anlayabiliyoruz. Sizler köyünüzü ve mahallenizi temsilen seçilmiş kişiler olarak, mahallenizin problemlerini en iyi bilen kişiler olmanız lazım. Vatandaştan gelen talepleri kamu kuruluşları nezdinde gidip takibini yapacak, o takipleri oluşturacak kişiler olmalı. Onun için biz bir hizmet götürdüğümüzde, bir faaliyette bulunduğumuzda muhtarlarımızla mutlaka iletişim halinde olmamız bu hizmetler yeterli oldu mu diye karşılığını görmemiz lazım. Sizden gelen memnuniyeti bizim de kendi personelimize yansıtmamız lazım. Her faaliyetin insanımızın bir ihtiyacını giderdi mi bunu görmemiz lazım. En büyük ölçümüz de muhtarlarımız. Muhtarlarımıza kapımız sonuna açık. Oradan gelecek talepleri, şikayetleri değerlendirip onlarla ilgili de her bir dairemiz, birimimiz bir çalışma yapıyor. Bizler sizlerle görüştüğümüzde sanki köyümüzün tamamıyla görüşmüş sayıyoruz kendimizi. Sizler burada konuşulan konuları kendi köyünüze gidip yansıtacaksınız. Köyünüzde konuşulan konuları da buraya getireceksiniz" diye konuştu.

Vali Ahmet H. Nayir'in konuşmasının ardından köy muhtarları, sorunlarını ve taleplerini paylaşarak ilgili daire müdürlerinden sorunlarının çözümüne dair bilgiler aldı.(EFE)



