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By lock kullandığını itiraf eden işçiye 6 yıl 3 ay hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün gizli haberleşme ağı by lock programını kullandığını itiraf eden ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.C. ve avukatı hazır bulundu.

4 aydır tutuklu olan ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde işçi olduğunu söyleyen sanık M.C., önceki celselerde by lock indirip, kullandığını itiraf etmişti.

Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan M.C., tahliyesini ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.C.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

(AÖ-Y)



27.07.2017 12:05:39 TSI

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