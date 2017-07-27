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37 derecede köy yollarına sıcak asfalt döküyorlar



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Özel İdare'ye bağlı 20 kişilik ekip, köylerin merkezlerle bağlantısını sağlamak için yakıcı güneşin altında sıcaklığı 170 dereceyi bulan asfalt döküyor.

Yaz ayları ile birlikte Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı asfalt ekipleri, Kemah ve Refahiye ilçesindeki köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükseldiği bölgelerde, 170 derece sıcaklıktaki asfaltın üzerinde çalışan işçiler, büyük çaba sarf ediyor.

Yaklaşık bin 500 metre yükseklikteki dağ köylerinin yollarını sıcak asfalta kavuşturmak için derin uçurumların kenarlarından geçmek zorunda kalan özel idare çalışanları, köy yollarını daha modern hale getirebilmek için zaman zaman tehlikeli anlarda yaşıyorlar. Günlük 500 ila 1000 metre arasında köy yolunu sıcak asfaltla kaplayan işçiler, hava sıcaklığına birde asfaltın sıcağı eklenince çalışmakta zorluk çektiklerini kaydettiler.

Erzincan İl Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ise, bu yıl planlanan bölgelerdeki köylerde sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini, Erzincan'ın köylerini daha modern ve yaşanabilir yapabilmek için çalıştıklarını ifade etti. Felekoğlu, özel idare personellerinin köylerde zor şartlar altında görev yaptıklarının da altını çizerek; "Her türlü zorluklara rağmen, köylerimize hizmet götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

(AA-AA-Y)



27.07.2017 12:07:52 TSI

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