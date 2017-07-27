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KAPHİB toplantısı yapıldı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:10
KAPHİB toplantısı yapıldı
KAPHİB toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet birliği (KAPHİB) toplantısı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında valilik toplantı salonunda yapıldı.
Toplantıda, Ahiler Kalkınma Ajansından teknik destek programı çerçevesinde destek alınması amacıyla proje yapılması hususu, birliğe yapılan fuara katılım taleplerinin değerlendirilmesi konuları görüşülerek karara bağlandı.
Genel bir değerlendirmeden sonra dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.
(COŞ-AÖ-Y)

27.07.2017 12:12:31 TSI
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