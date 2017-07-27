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Mağaracık'ta tarih canlanıyor

- Ğayn Suyu ve çevresindeki düzenleme çalışmalarında sona gelindi



(Fotoğraflı)



HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ğayn Suyu ve çevresindeki düzenleme çalışmalarının sonuna gelindi.

İlçeye bağlı Mağaracık Mahallesi'nin tarihi su kaynağı olan Ğayn Suyu'nun çevresinde Samandağ Belediyesi tarafından banklar ve çocukların faydalanabilecekleri oyun grupları da yerleştirildi.

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ali Bulut, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğünün ortaklığıyla düzenleme çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirterek, "Mağaracık Mahallesi'nin simgesi durumundaki Ğayn Suyu'nun etrafında yeşil alan ve dinlenme mekanı oluşturduk. Ğayn Suyu'nu yüzeye taşımak adına için çeşitli düzenlemeler yaptık, ekipmanlar yerleştirdik. Park ve dinlenme alanı için banklar ve çocuk oyun gurupları yerleştireceğiz. Tarihi nitelik taşıyan Ğayn kaynağına uygun tarihi nitelikte bir düzenleme gerçekleştirdik. Doğal taştan su elamanı yapımı ve dolgu çalışması, çim derzli doğal plak taşı ile zemin kaplama yaptık. Yeşil alanlarla ilgilide ağaçların bakımını gerçekleştirdik" dedi.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Ğayn Suyu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. aşkan Nehir, Mağaracık Mahallesi'nin tarihi, doğal, kültürel değerlere sahip, güzide bir yerleşim birimi olduğunu belirterek, "Bu çalışmada tarihi bir su kaynağını canlandırdık. Bu kaynağın etrafında bulunan yeşil alanda da düzenlemeler gerçekleştirerek halkımızın da güzel vakit geçirebileceği ortam oluşmuş oldu" diye konuştu.

(ELF-Y)



27.07.2017 12:13:06 TSI

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