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El Bab şehidinin ismi parkta yaşatılacak



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesi, geçtiğimiz yıl El Bab'da şehit düşen Kırklarelili Jandarma Astsubay Göktan Özüpek adına park inşa ediyor.

Daha önce yaşadığı evin sokağına şehidin ismini veren, ayrıca rölyefini yapan Kırklareli Belediyesi bu kez Şehit Özüpek adına bir park inşa etmek için çalışmalara başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Karacaibrahim Mahallesi Fatih Caddesi'nde devam eden çalışmalar ile alakalı açıklama yapan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu "Şehidimiz Göktan Özüpek'in adını yeni inşa ettiğimiz parkımızda yaşatacağız. Daha önce sokağına adını verdiğimiz, anneciği ile beraber rölyefinin açılışını yaptığımız kahraman askerimiz Göktan'ın adına şimdi de Karacaibrahim Mahallemizde bir park yapıyoruz. Kırklarelili çocuklar da daha önceden Göktan abilerinin aynı onlar gibi sokaklarında oynayarak büyüdüğü bu güzel kentimizde yaşamaya devam edecek" dedi.

(HLD-MK-Y)



27.07.2017 12:17:44 TSI

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