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Kulak: "74 yıldır odağımız insan"

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:22
Kulak: "74 yıldır odağımız insan"
Kulak: "74 yıldır odağımız insan"
- Kulak İnşaat A.Ş. CEO'su Tarkan Kulak, Kulak Kıyıboyu Konutlarında her bir metre kareyi, maksimum konfor için değerlendirdiklerini belirtti

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Kulak İnşaat A.Ş. CEO'su Tarkan Kulak, 1943'te girdikleri inşaat sektöründe 74 yıldır büyük bir tutku ve özveriyle çalıştıklarını, bu tutkunun da temelinde, insana verdikleri değerin olduğunu söyledi.
Tarkan Kulak, yaptığı açıklamada, şehrin en hızlı gelişen ve en merkezi konumlarından birinde inşa ettikleri Kulak Kıyıboyu Konutları'nın 15 katlı 3 blok olarak toplamda 140 daireden, 2+1, 3+1, 4+1 daire seçenekleriyle farklı yaşam tarzlarına hitap edeceğini belirtti.
Kıyıboyu konutlarının, merkezi ısıtma, modern lobi, spor salonu, yürüyüş parkuru, çocuk parkı, yüzme havuzu ve güneşlenme alanı, çok amaçlı spor sahası gibi birçok özelliğe sahip olacağını vurgulayan Kulak, "Daireler 2+1 120 metrekare, 3+1; 164 metrekare, 4+1 193 metrekareden oluşurken, çelik kapı, banyoda hilton lavabo, asma tavan, spot aydınlatma, oda zeminleri laminant parke, mutfakta üçlü ankastre set, hazır mutfak, görüntülü diyafon, vestiyer, merkezi uydu sistemi ile donatılacak" dedi.
Kulak, 1943'te girdikleri inşaat sektöründe 74 yıldır büyük bir tutku ve özveriyle çalıştıklarını, bu tutkunun da temelinde, insana verdikleri değerin olduğunu söyledi.

"Yaşadığınız ev, hayatınızı yansıtır"
Kulak Kıyıboyu Konutlarında her bir metre kareyi, maksimum konfor için değerlendirdiklerini ifade eden Kulak, "Yaşadığınız ev, hayatınızı da yansıtır. Kıyıboyu konutlarımız sadece bir konut değil. Günümüzde giderek azalan komşuluk ilişkilerini, sosyal alanları, yeşil alanları ile güçlendirecek bir konut. Ayrıca üstün güvenlik sistemleri sayesinde bahçede oynayan çocuklarınızda aklınız kalmayacak" diye konuştu.
Kulak Kıyıboyu Konutlarının ev sahibi olmak isteyen ve yatırım yapmak isteyenlere de sürekli karlılık getirecek bir fırsatı da beraberinde sunduğunu söyleyen Kulak, ev sahibi olmak isteyenlere erken satış avantajları ve özel ödeme kolaylıklarından faydalanmalarını tavsiye etti.
(ELF-Y)

27.07.2017 12:23:17 TSI
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