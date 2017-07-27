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Antalya'nın Batı'sına 30,2 milyon liralık yatırım

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:26
Antalya'nın Batı'sına 30,2 milyon liralık yatırım
Antalya'nın Batı'sına 30,2 milyon liralık yatırım

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - AEDAŞ, Antalya'nın Batı'sı için bu yıl 30,2 milyon liralık yatırım bütçesi ayırdı. 2017 yılında bölgede toplam 70 yeni proje için çalışmalar başlatılırken, 41 bin 386 armatürün taraması, 3 bin 260 armatürün de bakımı yapıldı.
Antalya'da 'Metropol', 'Doğu' ve 'Batı' olmak üzere 3 bölge müdürlüğü oluşturan AEDAŞ, her bölgenin ihtiyaçlarına özel yatırım, bakım ve onarım projelerini devreye alıyor. Bu çerçevede Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Kalkan, Korkuteli ve Elmalı'yı içinde bulunduran Antalya Batı Bölge Müdürlüğü'ne 2017 için 30,2 milyon liralık yatırım bütçesi ayrılarak çalışmalar başladı. Antalya Batı Bölge Müdürü Ömer Tokman, görev alanı içinde bu yıl 70 önemli projeyi tamamlayacaklarına işaret ederek, "Antalya'nın Batı'sı için gerçekleştireceğimiz 70 projenin 44'ünde son aşamaya geldik. Diğer projeleri de yıl sonuna kadar tamamlayarak Batı bölgemiz için önemli yatırımlar gerçekleştirmiş olacağız. Hedefimiz abonelerimizin ihtiyaç ve taleplerine çok daha hızlı yanıt verebilmek, kesintisiz enerji hizmeti sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak" dedi.

41 bin armatürün taraması yapıldı
Kemer'den başlayıp Antalya'nın batı kısmındaki 41 bin 386 aydınlatma direğinin taramasının yapıldığını kaydeden Tokman, "Yapılan taramalarda 3 bin 260 sorunlu armatür tespit ederek bakımlarını gerçekleştirdik. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'mıza hizmet veriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Abonelerimizin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerimizi de daha aydınlık bir kentte ağırlıyoruz. Enerji dağıtımını yaptığımız her noktaya hızlı, kesintisiz ve en verimli hizmeti kusursuz bir şekilde ulaştırmak temel ilkemiz. Bu ilke doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz."
(SÇ-SÇ-Y)

27.07.2017 12:28:33 TSI
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