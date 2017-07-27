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Haliliye belediyesi ilaçlama çalışması



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, merkez mahallelerin yanı sıra, kırsal mahallelerde de çöp toplama ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 'tertemiz Haliliye' hedefiyle çalışmalarını merkez ve kırsal mahallelerde hummalı şekilde devam ettiriyor. 137 kırsal mahallede toplamda 2 bin 300 çöp konteyneri yer alırken, 90 ayrı noktada çöp toplama çalışmalarını program dahilinde yürütülüyor.

İlaçlama çalışmaları kırsalda da sürüyor

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı İlaçlama Birimi de, çalışmalarını kırsal mahallelerde sürdürüyor. Kırsal mahallelerde bulunan su birikintileri, çöp konteynerleri, rögarlar, giderler ve ahır ile ev çevrelerinde ilaçlama çalışması yapan ekipler, Sağlık Bakanlığı'nca haşerelere karşı kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış, onaylanmış ve etkinliği ispat edilmiş ilaçlarla çalışmalarını yürütüyor.

(AK-SD-Y)



27.07.2017 12:38:23 TSI

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