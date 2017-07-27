Kütahya'da araç yangını
(Fotoğraflı)
Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da park halindeki otomoblin elektrik aksamında başlayan yangın, çevrede korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre, Pirler Mahallesinde H.C.'ye ait otomobil bir aniden yanmaya başladı.
Durumun itfaiyeye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yanan araca müdahale etti.
Yangın sonrası aracın ön kısmının bir bölümü yanarken, kısa süreli trafiğe kapatılan sokak tekrar açıldı.(EFE)
27.07.2017 12:39:30 TSI
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