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Afyonkarahisar 17 milyon 401 bin kümes hayvanı Türkiye'de 7. sırada yer aldı



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Manisa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'ın 17 milyon 401 bin 182 kümes hayvanı Türkiye'de 7. sırada olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, 2015 yılında Ege Bölgesi'nde 90 milyon 646 bin 939 olan küçükbaş hayvan sayısı 2016 yılı sonu itibariyle 2015 yılına göre yüzde 5,5 artış göstererek 95 milyon 642 bin 993 olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Ege Bölgesi illeri arasında en fazla kümes hayvanı sayısına sahip illere bakıldığında Manisa 39 milyon 492 bin 535 baş ile birinci, İzmir 19 milyon 802 bin 883 baş ile ikinci ve Afyonkarahisar 17 milyon 401 bin 182 baş ile üçüncü sırada yer almaktadır. Afyonkarahisar'da 2015 yılında 18 milyon 963 bin 203 olan kümes hayvanları sayısı 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 8,2 azalarak 17 milyon 401 bin 182 olmuştur. Afyonkarahisar ilinde üretilen kümes hayvanları sayısı Türkiye üretiminin yüzde 5,2'sini karşılamaktadır. Afyonkarahisar bu oran ile en fazla kümes hayvanına sahip Türkiye'de 7., Ege Bölgesi illeri arasında 3. il konumundadır" ifadelerine yer verildi.

(GC-



27.07.2017 12:42:32 TSI

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