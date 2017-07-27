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Rektör Aydın'dan Başkan Arslan'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Akif Doğan

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Çeşitli temaslar için Taşköprü'ye gelen Rektör Aydın, Başkan Arslan'ı ziyaret etti. Karşılıklı istişarenin gerçekleştiği ziyarette Taşköprü MYO'nun daha iyi yerlere gelmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirterek verdikleri desteklerden dolayı Rektör Aydın'a teşekkür etti.

Aydın ise Başkan Arslan'a Taşköprü MYO'nun gelişimine her türlü desteği verdiği için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

(Vİ-Y)



27.07.2017 12:46:04 TSI

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