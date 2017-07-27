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Görele Belediyesi'nden ilçe plajlarına yönelik çalışma

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:43
Görele Belediyesi'nden ilçe plajlarına yönelik çalışma
Görele Belediyesi'nden ilçe plajlarına yönelik çalışma

(Fotoğraflı)

GİRESUN (İHA) - Giresun'un Görele ilçe Belediyesi tarafından plajlarda temizlik hizmetlerinin yanı sıra, vatandaşların plajlara erişimi ve denize de rahat bir şekilde yüzmeleri için çalışmalar devam ediyor.
Görele'nin uzun ve en çok rağbet gören plajlarından biri olan Deliklitaş plajında yol kotunun altında kalan plaja iniş ve çıkışlarda zorlanan tatilciler, belediye tarafından kurulan merdiven hizmetiyle denize rahatça ulaşabiliyor.
Plajların sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirten Başkan Erener, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Artık vatandaşlarımız Delikli taş plajına iniş çıkışlarda sorun yaşamayacaklardır. Kumsala yoldan daha rahat ulaşabileceklerdir. Vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimiz devam edecektir" dedi.
(BE-OK-Y)

27.07.2017 12:46:13 TSI
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