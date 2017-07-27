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Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi aile kurumuna destek oluyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından kısa bir süre önce hizmete açılan Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, aile kurumuna katkı sağlamayı hedefleyen merkezde çeşitli hizmetler verildiği belirtilerek, "Merkezde psikolojik danışmanlık hizmetleri, eğitim seminerleri, konferanslar, söyleşiler, spor salonunda eğitmen eşliğinde fitness, plates, aerobik seansları ve teras katta düzenlenen 'Keyf-i Bahçe'de açık hava sinema akşamları, ramazanda orta oyunu ve yaz boyu sürecek olan keyfi muhabbet söyleşileri ile hizmetler veriliyor. Psikolojik danışmanlık olarak ise, aile destek hizmetleri, aile danışmanlığı, ergen ve çocuk danışmanlığı, çift danışmanlığı ve bireysel danışmanlık gibi hizmetler veriliyor. 2 psikolojik destek odası ve 1 oyun terapi odası ile danışan mahremiyeti hassasiyeti eşliğinde, özel klinik esaslarına riayet ederek 3 ayda toplam 80 kişiye toplamda 240 seanslık danışmanlık hizmeti verildi. Açık Hava Sinema Akşamları kapsamında yerli ve yabancı aile filmleri izleyici ile buluşturuldu. Aileleri bir araya getirerek geleneksel hale getirilmesi planlanan Açık Hava Sineması için vatandaşlar Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezini arayarak ücretsiz koltuk rezervasyonu yaptırdıktan sonra sinema günü filmi izliyor. 200 kişilik Altuncan Hatun Seminer Salonunda ise sağlık, kültür, eğitim gibi farklı konularda 30'un üzerinde program düzenlendi. Meram Tiyatrolu Aile Akademisi başlığı altında farklı mahallelerde temel problemimiz olan iletişim farklı bir şekilde ele alınarak 'İletişim Dünyasında İletişimsizler Ailesi' konulu tiyatrolu aile eğitimi verildi. Eğlenmenin ve öğrenmenin garantili ve keyifli olduğu 10 program farklı mahallelerde gerçekleştirildi. Meram Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, daha güçlü bir Meram daha güçlü bir Türkiye için çalışmalarına sahada ve hizmet binasında tam bir gayret ile devam ediyor" denildi.

(BG-FM-Y)



27.07.2017 12:49:36 TSI

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