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Rahmet Eli Derneğinin adı 'Van Umut Kervanı' oldu

27 Temmuz 2017 Perşembe, 13:00
Rahmet Eli Derneğinin adı 'Van Umut Kervanı' oldu
Rahmet Eli Derneğinin adı 'Van Umut Kervanı' oldu

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'da yıllardır ihtiyaç sahiplerine el uzatan Rahmet Eli Gıda Bankasının adı 'Van Umut Kervanı' olarak değiştirildi.
Van'da 2011 yılında kurulan ve kurulduğu günden itibaren ihtiyaç sahipleri ve zenginler arasında bir köprü görevi yapan Rahmet Eli Gıda Bankası, Umut Kervanı Vakfına bağlı 'Van Umut Kervanı' olarak hizmetlerine devam edecek. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Van Umut Kervanı İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Sabri Yıldırım, yıllardır kentte ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak onlara giyim ve gıda yardımında bulunduklarını söyledi. 2011 yılında meydana gelen depremde 35 bin insana yardım ulaştırdıklarını ifade eden Yıldırım, "Evleri yıkılan insanlara çadırlar ulaştırdık. O günden bugüne 6 bin ailemizi birebir tespit ettik. Yardımları belirledik ve onlara yardımcı olmaya çalıştık" dedi.
Her ay düzenli olarak 300 ila 350 aileye gıda yardımı dağıttıklarını ifade eden Yıldırım, bunun yanında Ramazan ve Kurban bayramlarında fakir ailelere gıda ve giyim yardımlarında bulunduklarını söyledi. Bundan sonra merkezi İstanbul'da olan Umut Kervanı Vakfına bağlı olarak çalışacaklarını dile getiren Yıldırım, "Çalışmaların daha çok gelişmesi ve çalışma faaliyet alanlarının genişletilmesi için böyle bir karar aldık. Nasip olursa bundan sonraki süreçte Umut Kervanı Vakfı altında Van Umut Kervanı olarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.
Derneğe kayıtlı 6 bin ailenin olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Her ay düzenli olarak 300-350 aileye gıda paketi ulaştırıyoruz. Onunla beraber nakit ihtiyacı olan ailelerimize nakdi para yardımı yapıyoruz. Dernek olarak yine yılda iki ya da üç defa giyim yardımında bulunuyoruz. Ayrıca Suriye ve Afganlı ailelerin yanında Yüksekova, Şırnak'tan gelen ailelere de yardımda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Dernekte yaklaşık 20 gönüllünün hizmet verdiğini de sözlerine ekleyen Yıldırım, "Derneğimizde tespit ekibi komisyonumuz, yardım dağıtım komisyonumuz ve yardım ekibi komisyonumuz var. Gönüllü çalışan arkadaşlarımızla birlikte bu işleri yürütmeye çalışıyoruz. Tabi yeterli olmuyor. Kimi zaman eleman ihtiyacımız oluyor. Bu konuda bize destek olmak isteyen kardeşlerimiz var ise biz onlardan destek bekliyoruz. Nasip olursa önümüzdeki Kurban Bayramı'nda yaklaşık 300 aileye giyim yardımı, bin aileye de et dağıtımı yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda da hayırseverlerin, esnaflarımızın bizlere destek olmasını istiyoruz. Van'ın genel durumuna baktığımız zaman, ihtiyaç sahibi aileler çoktur. Bizler birebir gidip bu ailelerimizi yerinde tespit ediyoruz ve o insanlara el uzatmamız lazım diyoruz. Bunları yaparken de esnaf kardeşlerimizden de yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.
(ATL-MSA-Y)

27.07.2017 13:01:48 TSI
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