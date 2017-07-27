ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Burhaniye Belediyesi 60 daire yapacak

27 Temmuz 2017 Perşembe, 13:07
Burhaniye Belediyesi 60 daire yapacak
Burhaniye Belediyesi 60 daire yapacak

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediyesi'nin planladığı konut projelerinden 60 dairenin yapımı için ihale yapılıyor. Ahmet Akın Kültür Merkezinin yanında yer alacak konutların yapım işi Cuma günü ihaleye çıkıyor.
Burhaniye Belediyesi'nin planladığı konut projelerinden bir tanesi olan Ahmet Akın Kültür Merkezi ve Eğitimciler Sitesi yanında yer alan 60 dairelik konut projesi 28 Temmuz Cuma günü Burhaniye Belediyesi Encümen Odasında ihaleye çıkıyor. Encümen huzurunda yapılacak olan ihale, kat karşılığı yapım işi olacak. 3 bloktan oluşan 60 konuttan 20 dairesi Burhaniye Belediyesine ait olacak. Konu hakkında açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Burhaniye için planladığımız konut projelerimiz tek tek hayata geçiyor. İlk olarak Burhaniye Kemer Pazarı karşısında planladığımız daireler hayata geçti ve örnek dairesi en kısa zamanda halka açılarak satışa sunulacak. Burhaniye'mizin Bahçelievler Mahallesinde olan Ahmet Akın Kültür Merkezi ve Eğitimciler Sitesi yanında kalan 820 ada 3 parselde kayıtlı olan alanda 60 dairenin yapımı için düğmeye bastık. Cuma günü encümenimiz huzurunda kat karşılığı yapım işi olarak dairelerin ihalesi yapılacak" dedi.
(FT-EME)

27.07.2017 13:08:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Altıeylül Belediye Başkanı Kafaoğlu:
YEREL

ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI KAFAOĞLU:
Başkan Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN YILMAZ, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET ETTİ
Burhaniye'de EBYS dönemi başladı
YEREL

BURHANİYE'DE EBYS DÖNEMİ BAŞLADI
15 Temmuz Şehitler Camii Çamlık'ta Yükselecek
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLER CAMİİ ÇAMLIK'TA YÜKSELECEK
Elektrik direğinden kedi kurtarma operasyonu
YEREL

ELEKTRİK DİREĞİNDEN KEDİ KURTARMA OPERASYONU
Büyükşehir'in şehiriçi ulaşım filosu büyüyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN ŞEHİRİÇİ ULAŞIM FİLOSU BÜYÜYOR
Burhaniyeli öğrenciler Macaristan'dan döndü
YEREL

BURHANİYELİ ÖĞRENCİLER MACARİSTAN'DAN DÖNDÜ
Ayvalık'ta trafik kazası 1 yaralı
YEREL

AYVALIK'TA TRAFİK KAZASI 1 YARALI
Burhaniye'de dostluk maçı 2-2 bitti
YEREL

BURHANİYE'DE DOSTLUK MAÇI 2-2 BİTTİ
Temel eğitim kurumları bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL

TEMEL EĞİTİM KURUMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Burhaniyeli tesisat ustası filoğrafi sanatını öğretiyor
YEREL

BURHANİYELİ TESİSAT USTASI FİLOĞRAFİ SANATINI ÖĞRETİYOR
Şefkatli ellerden milli atletlere gönüllü destek
YEREL

ŞEFKATLİ ELLERDEN MİLLİ ATLETLERE GÖNÜLLÜ DESTEK
Burhaniye'de zeytin odunları hediyelik eşya oldu
YEREL

BURHANİYE'DE ZEYTİN ODUNLARI HEDİYELİK EŞYA OLDU
Arnavutluk Büyükelçisi'nden Borsa ziyareti
YEREL

ARNAVUTLUK BÜYÜKELÇİSİ'NDEN BORSA ZİYARETİ
Başkan Kafaoğlu'na Anıt ödülü
YEREL

BAŞKAN KAFAOĞLU'NA ANIT ÖDÜLÜ
Dörttepe ve Bahadır'dan gazilere anlamlı ziyaret
YEREL

DÖRTTEPE VE BAHADIR'DAN GAZİLERE ANLAMLI ZİYARET
Burhaniyeli antikacı 130 yıllık radyoyu satışa çıkardı
YEREL

BURHANİYELİ ANTİKACI 130 YILLIK RADYOYU SATIŞA ÇIKARDI
Dursunbey-Balıkesir duble yol çalışmaları başlıyor
YEREL

DURSUNBEY-BALIKESİR DUBLE YOL ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR
Dursunbey OSB'de 72 adet tapu satın alındı
YEREL

DURSUNBEY OSB'DE 72 ADET TAPU SATIN ALINDI