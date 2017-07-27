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Burhaniye Belediyesi 60 daire yapacak



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediyesi'nin planladığı konut projelerinden 60 dairenin yapımı için ihale yapılıyor. Ahmet Akın Kültür Merkezinin yanında yer alacak konutların yapım işi Cuma günü ihaleye çıkıyor.

Burhaniye Belediyesi'nin planladığı konut projelerinden bir tanesi olan Ahmet Akın Kültür Merkezi ve Eğitimciler Sitesi yanında yer alan 60 dairelik konut projesi 28 Temmuz Cuma günü Burhaniye Belediyesi Encümen Odasında ihaleye çıkıyor. Encümen huzurunda yapılacak olan ihale, kat karşılığı yapım işi olacak. 3 bloktan oluşan 60 konuttan 20 dairesi Burhaniye Belediyesine ait olacak. Konu hakkında açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Burhaniye için planladığımız konut projelerimiz tek tek hayata geçiyor. İlk olarak Burhaniye Kemer Pazarı karşısında planladığımız daireler hayata geçti ve örnek dairesi en kısa zamanda halka açılarak satışa sunulacak. Burhaniye'mizin Bahçelievler Mahallesinde olan Ahmet Akın Kültür Merkezi ve Eğitimciler Sitesi yanında kalan 820 ada 3 parselde kayıtlı olan alanda 60 dairenin yapımı için düğmeye bastık. Cuma günü encümenimiz huzurunda kat karşılığı yapım işi olarak dairelerin ihalesi yapılacak" dedi.

(FT-EME)



27.07.2017 13:08:44 TSI

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