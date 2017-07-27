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Mehmet Şahbaz ATO'ya başkan adayı

- Şahbazlar A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz:

- "Hiçbir adayın lehine adaylıktan çekilmem söz konusu değil"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Şahbaz, odanın Kasım ayında yapılması planlanan seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Hayvancılık sektöründe Türkiye'nin 3'üncü büyük besi çiftliği, beyaz eşya sektöründe 32 ili kapsayan uluslar arası marka distribütörlüğü ve plastik sektöründe faaliyet gösteren Şahbazlar A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz, özel hayatındaki başarı hikayesini, ATO'da tekrarlamayı hedeflediğini bildirdi.

ATO'da 4 yıl meclis üyesi, 4 yıl yönetim kurulu üyesi, 8 yıl da başkan vekili olarak görev yaptığını vurgulayan Şahbaz, "Elde ettiğim deneyimlerimi üyelerimizin menfaati doğrultusunda değerlendirmek için yola çıktım" dedi.

Başkanlıktan çekileceği ya da bir başka aday lehine feragat edeceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Şahbaz, "Vazgeçmemek, yapabilmenin yüzde doksan beşidir. Hangi şart ve koşullarda olursa olsun çıktığım yoldan geri dönme gibi bir karaktere sahip değilim. Bunu beni tanıyanlar bilir" diye konuştu.



Anadol marka otomobilin hikayesi

"Biz yoksul bir ailede büyüdük" diyen Mehmet Şahbaz, hayatı boyunca unutamayacağı Anadol marka otomobilin hikayesinden örnek vererek, şöyle devam etti:

"Çocukluğum Sinanpaşa Mahallesi'ndeki tek odalı evimizin bulunduğu sokaktaki Anadol marka bir otomobilin sadece içine oturabilme hayaliyle geçti. O otomobili her gün hayranlıkla izler, üzerine elimi sürer okşardım. Şükürler olsun ki, önce rahmetli babam, ardından kardeşlerimle omuz omuza vererek, alın teri ile çalışıp verdiğimiz mücadele ile bugün üç farklı sektörde başarı hikayeleri yazmayı Allah'ım bize nasip etti. Bunlardan neden şimdi söz ediyorum? Adana kamuoyu ATO gibi önemli bir göreve talip olan Mehmet Şahbaz kimdir? Bilsin ve tanısın istiyorum. Bizim parayla, pulla, şöhretle, koltukla işimiz olmaz. Bizim işimiz bizi bugünlere getiren, ekmeğini yediğimiz memleketimize bizden sonra anılacak hizmetler bırakmaktır. Şimdi çocukluk hayalim o Anadol marka otomobilden çok daha değerlisine alın terimle sahip olsam da geçmişimizi hiçbir zaman inkar etmedik. Sahip olduklarımızı bugüne kadar dillendirmedik, büyüklenmedik. Çünkü büyüklük Allah'a mahsustur. Koltuksa mesele? Üç şirketimde şükürler olsun üç koltuğum var? Kartvizitimin önüne yazacağım başkan sıfatına da ihtiyacım yok. Ancak, bu tür görevler halkımıza hizmetin vesilesidir. Bu yüzden bu göreve talip oldum."

Adana'nın ekmeğini yemiş, suyunu içmiş gerçek bir Adanalı olduğunu ifade eden Mehmet Şahbaz, "Bütün yatırımlarımız Adana'da. Bunlardan kazandığımızı yine yatırımlara çeviriyoruz. Allah'ım bağışlarsa biri kız, diğeri erkek iki evlat sahibiyim. Öyle hizmetler yapmalıyım ki bugün ben mücadeleci karakterini her zaman örnek aldığım babamla nasıl gurur duyuyorsam, çocuklarım da benimle öyle gurur duysunlar istiyorum" diye konuştu.

Mehmet Şahbaz, ATO seçimlerinin demokratik bir havada geçmesini dileğini sözlerine ekledi.

(ADN-Y)



27.07.2017 13:17:24 TSI

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