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Başkan Yemenici, 15 Temmuz Parkını inceledi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, basın mensupları ile birlikte 15 Temmuz parkında incelemelerde bulundu.

Başkan Yemenici, gazeteciler ile birlikte inşaatı devam etmekte olan 15 Temmuz Değirmen ağzı parkında yapılan çalışmaların hava şartları nedeniyle geciktiğini belirterek ''Yüzde 50 ile 60 arasında çalışmalar tamamlandı. Çalışmalar halen devam ediyor. Park içerisinde istenilen aranan her şey var, yürüyüş alanlarından tüm sportif faaliyetlerin yapılacağı alanlar ve sosyal anlamda düğün salonları kafetarya gibi tüm sosyal yaşan alanları var. Bu çalışmalar kısa sürede tamamlanıp halkın hizmetine açacağız'' dedi.

(TT-AY)



27.07.2017 13:24:33 TSI

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