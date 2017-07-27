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Burhaniyeli öğrenciler Macaristan'dan döndü



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Macaristan'dan döndü. Avrupa Birliği Erasmus Projesi kapsamında yapılan etkinlik tamamlandı.

Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 13 öğrenci öğretmenleri Ebru Ahmetoğlu, başkanlığında Macaristan'a 21 günlük etkinlik düzenledi. Gıda Güvenliği ve Kalite Kontrolüne yönelik mesleki yeterliliklerin güçlendirilmesi alanında çalışmalar yapmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte´ye giden öğrenciler unutulmaz günler yaşadı. Öğretmen Ebru Ahmetoğlu, 21 gün süren karşılıklı paylaşım ve eğitimlerden sonra önemli kazanımlar sağlandığını söyledi. Öğretmen Ahmetoğlu, güzel anılarla geri dönen öğrencilerin unutulmaz tecrübeler kazandıklarını kaydetti.

(FT-EME)



27.07.2017 13:34:21 TSI

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