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Babalar ve çocukları uçurtma uçuracak



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçurtma şenliği düzenlenecek.

İnegöl Belediyesi'nin bir şirket iş birliği ile bu yıl 11'incisini düzenleyeceği uçurtma şenliği 30 Temmuz Pazar günü Kültür Park'ta yapılacak. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bin adet uçurtmanın dağıtılacağı şenliğe ilçe halkını davet etti. Aktaş, "Uçurtma şenliği, bu yıl 18 Haziran tarihinde kutlanan Babalar Gününün ramazan ayına gelmesi sebebiyle 30 Temmuz 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek. Pazar günü 12.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak şenlikte bin adet uçurtma dağıtacağız. Bu özel günde çocuklarımız ve babalarımıza unutulmaz bir gün yaşatmak için farklı sürprizlerle de karşınızda olacağız" dedi.

(MŞ)



27.07.2017 13:35:29 TSI

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