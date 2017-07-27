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Vali Karadeniz, Daday'ı ziyaret etti

27 Temmuz 2017 Perşembe, 13:34
Vali Karadeniz, Daday'ı ziyaret etti
Vali Karadeniz, Daday'ı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Serkan Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Vali Yaşar Karadeniz, Daday'ı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.
Vali Yaşar Karadeniz, Daday Kaymakamlığı önünde Kaymakam Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, daire amirleri ve siyasi parti temsilciler tarafından karşılandı. Vali Karadeniz'e İlçe Kaymakamlık önünde çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Vali Karadeniz, bir süre çocuklarla sohbet ederek, çocuklara hediye dağıttı.
Vali Karadeniz'e, Kaymakamlık makamından Kaymakam Ahmet Özdemir tarafından ilçenin ekonomik, sosyal ve tarihi yapısı, eğitim, sağlık, tarım alanları ile planlanan, devam eden ve turizme kazandırılan projeler hakkında brifing verildi.
Vali Karadeniz, daha sonra Daday Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ederek, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'tan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Türkiye Sakatlar Derneği Daday Şubesi ve Gaziler Derneği Daday Şubesini de ziyaret eden Vali Karadeniz, ilçeden ayrıldı.
(Vİ-AY)

27.07.2017 13:35:39 TSI
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