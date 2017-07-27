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Malatyanın ihracatı arttı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 13:34
Malatyanın ihracatı arttı
Malatyanın ihracatı arttı
- MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç:
- "Malatya'nın 2017 yılı ilk 6 aylık ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.89 arttı"

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya'nın ihracat rakamları hakkında bilgil vererek, "Malatya'nın 2017 yılı ilk 6 aylık ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.89 artarak 174 milyon dolar oldu" dedi.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. MTSO 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonunda, Meclis Başkan Vekili Ömer Dinç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Haziran ayının mizanı okunarak, oylandı. Mizan, oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına tepki göstererek, "İsrail'in Müslümanlar üzerinde yaptığı terörü şiddetle kınıyorum. İsrail hem insanlar hem de Müslümanlara karşı suç işliyor ve devlet terörü estiriyor. İsrail'in bu girişimlerini lanetliyorum ama sadece lanetlemek ve kınamak bir şey ifade etmiyor. Artık dünyanın bu zulme dur demesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Erkoç, kabine revizyonuna da değinerek, "Yeni kabinenin reform adımlarını sürdürmesi ve Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırması en büyük beklentimizdir. Yeni kabinede Malatyamızı Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak temsil edecek olan Bülent Tüfenkci'nin de iş dünyamıza, ilimize ve ülkemize önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu. Malatya kayısısının AB Coğrafi İşaret Belgesi almasını da değerlendiren Erkoç, "Kayısı için 2002 yılında Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak Türkiye Coğrafi İşaret Belgesi almıştık. 2014 yılının Mayıs ayında da Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi için müracaat ettik ve uzun çabalar neticesinde de 7 Temmuz itibariyle Avrupa Coğrafi İşaret Belgesini aldık. Malatyamıza ve ülkemize hayırlı olsun inşallah. Bundan sonra tescillenen bu kayısımızın katma değerini artırma noktasında da atılması gereken adımlar var. Bu hususta da yine odamız üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecektir. Coğrafi İşaret Belgesi kayısının koruma altına alınması demek. Bu konuyla ilgili biz bazı çalışmalar yaptık. Ekonomi Bakanlığımıza tescil belgesi ile ilgili yazıyı gönderdik. Özellikle Türk Ticari Ateşeler'in bu belgenin varlığını duymalarını istirham ettik. Kayısı ile ilgili bir denetim mekanizması oluşturmak için de bir komisyon kurduk" dedi.
Kayısı üreticisinin ciddi anlamda mağdur ve sıkıntılı olduğunu kaydeden Erkoç, "Şu anda meyvesuyu işletmecilerinin kayısı üreticileri ile dalga geçtiğinin ve alay ettiğinin farkındayız. Bu Malatya'ya yakışmıyor. Malatya üreticisi bunu da hak etmiyor. Malatya kayısısı artık bunlardan kurtulmalı. Artık kayısının yıllık ihracat gelirini 1 milyar dolara çıkarmak için şehrin tüm katmanlarının ortak hareket etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
Konuşmasında Malatya'nın ihracat rakamları hakkında da bilgiler veren Erkoç, "Malatya'nın 2017 yılı ilk 6 aylık ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.89 artarak 174 milyon dolar oldu" diye konuştu.
(BT-SD-Y)

27.07.2017 13:36:07 TSI
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