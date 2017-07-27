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Çok amaçlı salonda sona doğru gelindi



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi tarafından Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in isminin verdiği Çamlıtepe'deki 'yaşam alanı' içerindeki çok amaçlı salonunda son rötuşlar yapılıyor.

Körfez'in yeni ve modern yaşam alanı olarak vatandaşların hizmetine sunulan çok amaçlı parka, 15 Temmuz darbe gecesinin kahramanlarından Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi verilmişti. Körfez Belediyesi halkın hizmetine sunduğu yeni yaşam alanında yapımı devam eden, düğün ve konferanslarda kullanılabilecek yapıya sahip çok amaçlı salonda da sona doğru gelindi. 'Çok amaçlı modern park' içerisindeki 'çok amaçlı salon', bölgede yaşayan vatandaşlara hem düğün salonu olarak hizmet edecek hem de konferans gibi etkinliklerde kullanılabilecek.

Dış tarafında yapımı devam eden kafeterya ise özellikle yaz aylarında 'nefes' almak isteyen vatandaşlar için hizmet verecek. Ekipler, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtiyor.

(UK-GY-Y)



27.07.2017 13:37:04 TSI

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