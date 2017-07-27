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Körfez'de yeni imar yolları açılıyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, cadde ve sokaklardaki altyapı çalışmalarının yanı sıra imar uygulamaları ile yol açma ve genişletme çalışmalarını da devam ettiriyor.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarla vatandaşların hizmetine açılan yollar ulaşımı rahatlatırken, kentin gelişimine katkılar sağlıyor. İlçedeki yeni yerleşim alanlarının artması ile birlikte ihtiyaç duyulan yeni yolları yaptıklarını söyleyen Körfez Belediyesi yetkilileri, "Yeni yollar ve yatırımlarla birlikte şehrimizin hızlı kalkınmasını sağlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Tütünçiftlik Güney Mahallesi Yuca Sokak'ta oturan vatandaşlar Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'dan yol açma ve genişletme' talebinde bulunmuş, hemen çalışma başlatılmıştı. Çalışma tamamlandı ve asfalt dökülerek kullanılır hale getirildi. Ayrıca İlimtepe ve Yukarı Hereke bölgesinde de iki yeni yol açma için çalışma başlatıldı.

(UK-AY)



27.07.2017 13:38:12 TSI

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