YEREL HABERLER / BAYBURT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ata sporu cirit gençlere emanet

Ata sporu cirit gençlere emanet



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Beşir Kelleci

BAYBURT (İHA) - Türkiye'de ata sporu 'cirit'in yaşatılmaya çalışıldığı nadir kentlerden biri olan Bayburt'ta gençler, profesyonel sporcularla birlikte maçlara çıkıp cirit oynuyor.

Bayburt'ta faaliyet gösteren 4 kulüpten biri olan Genç Osman Atlı Spor Kulübü, bünyesinde gençlere de yer vererek hem ata sporunun gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor, hem de onların kötü alışkanlıklar edinmesinin önüne geçiyor.

Kulüp sporcularından 14 yaşındaki Mert Altıparmak, çocukluğundan beri at bindiğini iki yıldır da cirit oynadığını söyledi. Lise birinci sınıf öğrencisi olduğunu anımsatan Altıparmak, özellikle hafta sonları atıyla birlikte vakit geçirip antrenman yaptığını ve sürekli olarak atını oyuna hazır tuttuğunu ifade etti.

Bu sporu yaparken en büyük destekçisi kendisi gibi ciritçi olan babası olduğunu kaydeden genç sporcu, "Maçlara çıkmadan önce atımı yıkayıp, tımar ediyorum. Daha sonra atın başlığını, eyerini vuruyorum. Atımı tamamen hazırladıktan sonra arkadaşımla yola çıkar gibi onunla saha geliyorum. Ve maça başlıyoruz. Bu spor sayesinde kötü alışkanlıkla edinebileceğimiz ortamlardan da uzak durmuş oluyoruz" diye konuştu.

Kulübün genç sporcularından 16 yaşındaki Hakan Yılmaz ise, 3 aydır cirit sporuyla ilgilendiğini belirtti.

Atasporunu yaşattıklarını ifade eden Yılmaz, "At binmek, cirit oynamak bence bir zevk zorla kimse yapamaz bu sporu. Ata sporumuzu yaşatıyoruz burada. Tehlikeli gibi görünse de gözümüz korkmuyor. Ben okuldan çıktığım zaman hemen atın yanına gidiyorum. Kahvehanelerden, sigara içilen ortamlardan, internet kafelerden uzak duruyorum. Atımla oynuyorum, saçlarını tarayıp tımar ediyorum ama internet kafelerden ve sosyal medyadan uzak duruyoruz." şeklinde konuştu.

Kulübün tecrübeli sporcularından Kamil Altıparmak da 25 yıldır cirit oynadığını anlattı. Amaçlarının daima genç sporcular yetiştirerek ata sporunun gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak olduğunu kaydeden Altıparmak,

"Bu kulübü kurmamızın nedeni gençleri yetiştirip ata sporunun bir sonraki nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Bu bir oyun çocuklara at üzerinde nasıl hakimiyet kurmaları gerektiğini öğretmeye çalışıyorum. Eğer bu hakimiyet sağlanmazsa sakatlıklar olabilir. Bunun önüne geçmek için bu sporun tüm inceliklerini genç sporcularımıza öğretmeye çalışıyorum. Sporcu kazaya sebebiyet vermeyecek eğer kazaya sebep verirse bunun sporla bir alakası olmaz. Bir arkadaşımızın bir sporcumuzun canı yandıktan sonra bunun bir anlamı olmaz. Çocukları aynı zamanda kötü alışkanlıklarından kesiyoruz. Hafta sonları atlarıyla ilgileniyorlar. Biz onlara at sevgisini aşıladık. Bize burada destek olan sahamızı yapan Belediye Başkanımız Mete Memiş'e, valimize ve spor il müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu saha bu şekilde yapılmasaydı bir çok kazalar yaşanabilirdi ama ufak tefek kazalar dışında bir sorun yaşamadık." dedi.

Genç Osman Atlı Spor Kulübü Başkanı İbrahim Pekmezci ise, ata sporunu canlandırmak için bu kulübü kurduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Bizim hedefimiz Bayburt'ta 5-6 tane daha cirit takımının kurulması. Burada önemli olan Türkiye şampiyonluğuna bir ekip hazırlamak. Buna da biraz destek olunması gerekiyor. Gerek Gençlik ve Spor Bakanlığından, gerek valiliğimizden ve belediyemizden bize ekonomik olarak biraz daha destek olunursa biz Türkiye'de ses getirecek, gençlerden oluşan bir ekip kurarız. Bu arada Bayburt şampiyonu Bayburt atlı spor kulübüne de Türkiye şampiyonasında başarılar diliyoruz."

(BK-AA-Y)



27.07.2017 13:38:34 TSI

NNNN