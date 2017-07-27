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Alt yapı ve çevre yatırımları büyüyor



(Fotoğraflı)



Adem Tunçer

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde atık su arıtma tesisi inşaatı sürüyor.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ile birlikte alt yapı ve çevre yatırımlarını yerinde inceledi. Evvela içme suyu depolarını gezen heyet, daha sonra günde 80 tonluk mesken atığının bertaraf edildiği katı atık aktarma istasyonu ve yapımı süren atık su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Mustafakemalpaşa'ya bugüne kadar 85 milyon TL'lik bir yatırım yaptıklarını söyleyen İsmail Hakkı Çetinavcı, Avrupa Yatırım Bankası'ndaki kredinin teminiyle birlikte yeni bir yatırım hamlesi başlatacaklarını belirtti.

Kanalizasyon atıklarını kontrol altında ve tek bir noktada toplayacak atık su arıtma tesisinin yüzde 55'inin tamamlandığını kaydeden Çetinavcı, "İlçenin kayda değer bir arıtma tesisi yoktu. Bütün mesken atıkları dereye deşarj oluyordu. Kirmasti deresi kirleniyordu. Günlük 20 bin metreküp kapasiteli tesisin inşaatını sürdürüyoruz. Şu anda inşaatta yüzde 55 mertebesine gelmiş bulunmaktayız. Tesisin hizmete girmesiyle birlikte çevreyi rahatsız etmeyen şartlar sağlanmış olacak. Gelişmiş bütün dünya ülkelerinin sahip olduğu en ileri biyolojik bir arıtma tesisi yapacağız. Mustafakemalpaşa, azot ve fosfor giderinin sağlandığı ön arıtma ve susuzlaştırma ünitelerinden oluşacak modern bir arıtmaya kavuşacak. Bu yatırımlarımızdan bir tanesi. İçme suyu depolarımız devam ediyor. Mustafakemalpaşa'nın Büyükşehir'e bağlandığı günden bu yana 85 milyon TL'lik bir alt yapı yatırımı gerçekleştirdik. Mustafakemalpaşa'yı yaklaşık 150 milyon TL civarında Avrupa Yatım Bankası'ndaki kredinin teminiyle birlikte büyük bir yatırım daha bekliyor. Mustafakemalpaşa'ya hayırlı olsun" dedi.

BUSKİ heyeti son olarak Kirmasti deresi ıslahını da inceledi.

(MŞ)



27.07.2017 13:41:31 TSI

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