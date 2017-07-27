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Biçerdöver kavgası kanlı bitti: 1 yaralı



İlker Sarıkaya

ESKİŞEHİR (İHA) - Günyüzü İlçesi'nde iki kişi arasında 'Biçerdöver sırası' sebebiyle meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mercan mahallesinde M.A.A., ile A.Y., arasında 'biçerdöver sırası' sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında A.Y., cebinde ki bıçak ile M.A.A.'yı boğazından yaraladı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan olay sonrasında A.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Günyüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(AS-Y)



27.07.2017 13:43:48 TSI

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