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Enver Yılmaz'ın büyük başarısı



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ORC Araştırma Şirketinin yaptığı "Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerinden ve Büyükşehir Belediye Başkanından Memnun musunuz?" anket araştırmasında, yüzde 58 oy oranıyla 3. sırada yer aldı.

Dünya Araştırmacılar Derneği ESOMAR üyesi olan ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan "Yerel Yönetimler Araştırması Temmuz 2017" sonuçları açıklandı.

ORC firması 12-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında 30 Büyükşehirde toplam 26 Bin 800 kişi ile yüz yüze ve CATİ (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle seçmenin nabzını tuttu. Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerinden ve Büyükşehir Belediye Başkanından Memnun musunuz?" sorusunun karşılığında Başkan Enver Yılmaz en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları içerisinde yüzde 58 oy oranıyla 3. sırada yer aldı.

Yapılan ankette ilk sırayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu yüzde 59.7 oy oranıyla alırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'te yüzde 59.4 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Yüzde 58 oy oranıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz 3. sırada yer alırken, yüzde 57.2 oy oranıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek 4., yüzde 55.9 oy oranıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 5., yüzde 55.6 oy oranıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel 6. Yüzde 54.9 oy oranıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 7., yüzde 54.7 oy oranıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe 8., yüzde 53.5 oy oranıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 9 ve yüzde 53.1 oy oranıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır 10. sırada yer aldı.

(MAK-SLH)



27.07.2017 13:49:57 TSI

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