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Bilecik Belediyesi ödüllerine bir yenisini ekledi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 13:50
Bilecik Belediyesi ödüllerine bir yenisini ekledi
Bilecik Belediyesi ödüllerine bir yenisini ekledi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi, Marka Belediyeler Dergisi tarafından hazırlanan ''Marka Belediyeler ve Marka Projeler'' ödülüne layık görüldü.
Geçtiğimiz hafta, Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) tarafından Türkiye geneli belediyeler arasında gerçekleştirilen 'Etkin Belediyeler Proje Yarışması'nda ödül alan Bilecik Belediyesi, bu kez 'Marka Belediyeler ve Marka Projeler' adıyla hazırlanan proje yarışmasında ödül aldı. Bilecik Belediyesi, Marka Belediyeler kategorisinde Marka Belediye Ödülü 'Modern Kentleşme ve Sosyal Belediyecilik' çalışmalarında, ''Şeyh Edebali Işığında Değerlerimizi Yaşatıyoruz'' adlı proje ile ödüle layık görüldü.
Alınan ödül hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Ankara'da düzenlenen Marka Belediyeler Dergisi tarafından gerçekleştirilen Marka Belediyeler ve Marka Projeler ödül törenine katıldık. Hep birlikte el ele ve gönül gönüle vererek birlikte çalışıp, birlikte başardığımız eser ve çalışmalarla birçok ödül alan belediyemiz, ödüllerine yenilerini ekledi. Marka Belediyeler kategorisinde Marka Belediye ödülü Modern kentleşme ve Sosyal Belediyecilik çalışmalarımızdan dolayı şahsıma ödül tevdi edildi. Ayrıca Marka Projeler kategorisinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi ''Şeyh Edebali ışığında değerlerimizi yaşatıyoruz'' projesi ödüle layık görüldü. Yapmış olduğumuz çalışmalar, aldığımız her yeni bir ödül bizlere güç veriyor. Geçmişiyle övünen, geleceğe emin adımlarla yürüyen, marka şehir Bilecik'i oluşturmak ve vatandaşlarımızla el ele gönül, gönülle bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
(DA-HA-Y)

27.07.2017 13:52:39 TSI
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